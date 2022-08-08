8 августа 2022 года по церковному календарю почитается память преподобномученицы Параскевы. В народе этот день называли Ермолай, Моисей, Параскева, Ермолаев день, Марьев день. Что можно и нельзя делать в праздник, традиции и кого поздравить – в материале Styler дальше. День Ангела празднуют: Моисей, Федор, Сергий, Прасковья, Доминик. Что нужно сделать в этот день, традиции На Ермолая принято начинать собирать яблоки, но ни есть, ни даже пробовать их нельзя в Яблочный Спас, 19 августа. А вот картошку, которую тоже можно было начинать убирать, употреблять можно. Из нее делали окрошку и винегрет и подавали на стол. Считалось, что травы на Ермолае набирали особую силу, поэтому их собирали в лесах и лугах, высушивали, чтобы делать лечебные отвары и настойки. Кроме того, роса 8 августа также считалась целительной. Народные приметы на Параскевы Если птицы громко поют, впереди ясная погода, если нахмурились и молча гуляют по лужам – непогода. Кошка рядом улеглась – к богатству и удачи. Холодное утро 8 августа предвещает холодную зиму. Мухи кусаются и становятся назойливыми – жди дождя. Что нельзя делать 8 августа Женщинам в этот день нельзя выходить в поле, иначе можно сорвать здоровье. Также женщинам и девушкам на Параскевы не рекомендуется иметь дело с острыми предметами, особенно иглами, потому что придется постоянно латать свой брак. Нельзя допускать, чтобы каша пригорела или молоко убежало, иначе мужчина будет жадным и гулящим, предупреждали прапрапрабабушки. В этот день не надо бездельничать. Нельзя громко разговаривать и ссориться, желать кому-то беды. Не стоит смотреть в зеркало до рассвета, а также срывать цветы. Кроме того, 8 августа лучше не давать в долг. Возвращать долго будете. Вместо денег нуждающемуся нужно предложить яблоки, собранные и освящённые в церкви 8 августа. Тогда и у него все наладится, и в дом дарителя придет изобилие. Раньше мы писали, когда и как следует праздновать Первый Спас, или Маковия. Также сообщалось, что православные праздники будут отмечаться в августе 2022 года.