Идеальный завтрак из картофеля и яиц можно приготовить на сковороде буквально за 15 минут. Вам понадобится минимум ингредиентов и усилий. Рецептом поделилась известный украинский блоггер Alina FooDee. Ингредиенты: Картофель-4 шт. (450-500 г) Яйцо – 2 шт. Зеленый лук – небольшой пучок Соль, черный молотый перец – по вкусу Растительное масло Пошаговое приготовление Натрите картофель на крупной терке. Добавьте 0,5 ч. л. соли и отожмите картофель от жидкости. Мелко нарежьте зеленый лук. Добавьте к яйцам соль и черный молотый перец. Перемешайте. Налейте на сковороду достаточное количество растительного масла, выложите картофель. Немного утрамбуйте. Вылейте сверху яйца. Посыпьте зеленым луком. Жарьте на маленьком огне 10 минут под крышкой. Переверните и жарьте еще 6-10 минут на маленьком огне без крышки, чтобы картофель сверху остался хрустящим. Раньше мы писали, как приготовить идеальные кабачковые оладьи по рецепту Евгения Клопотенко. Также мы писали, как действительно нужно готовить настоящие деруны.