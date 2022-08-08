ВСУ на юге уничтожили российский танк Т-62 и десятки россиян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook. ВСУ нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе и еще одному опорному пункту в Бериславском. "Подтверждены потери врага в количестве 24 кафиров, одного танка Т-62 и еще пяти единиц другой бронированной и автомобильной техники. В районе очаровательного в Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов", — говорится в сообщении. Напомнив, россияне пройдут инфраструктуру в Херсоне, готовясь к наступлению ВСУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.