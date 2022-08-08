Оккупационные власти могут превратить "поквартирное голосование" в псевдореферендум в операцию по сбору разведданных, чтобы уничтожить украинскую оппозицию на оккупированных территориях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Отмечается, что также российские оккупационные власти расширяют возможности для прямого запугивания украинских мирных жителей и делают невозможным любой независимый надзор за ходом "голосования". Упразднение избирательных участков с личным присутствием снимает много требований к бюрократам для укомплектования этих мест. Россияне вовсю пытались набрать на эти должности людей. Голосование на дому также ограничивает возможности партизан для нападения. Напомним, Институт изучения войны сообщал, что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых "референдумов" по аннексии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.