Сенаторы США снова призвали Белый дом внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. С таким предложением выступили Ричард Блюменталь и Линдси Грэм. "Я считаю, что администрация должна сказать России, что мы делаем их изгоями, как Иран и Кубу", – заявил Блюменталь. В начале июля Грэм и Блюменталь побывали в Киеве, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Зеленский поблагодарил сенаторов за мощную двухпартийную поддержку со стороны США (Грэм представляет Республиканскую партию, Блюменталь – Демократическую). "Двухпалатная и двухпартийная поддержка для Украины действительно важна. Мы ее чувствуем, чувствуем эту объединенность", — сказал украинский президент в ходе встречи. Напомним, РБК-Украина писала, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, рано или поздно свободный мир должен признать Россию страной-террористом ради собственной защиты. Также недавно Сенат США одобрил признание России спонсором терроризма. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.