Президент США Джо Байден заявил, что США поддерживают право Израиля на защиту от нападений с территории сектора Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома. Байден добавил, что в последние дни Израиль защищал свой народ от ракетных обстрелов со стороны террористической группировки "палестинский исламский джихад". США гордятся оказанной поддержкой израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол". Она смогла перехватить более сотни ракет и спасти несметное количество жизней. "Я давно и неизменно поддерживаю обеспечение Израилем собственной безопасности, включая его право на защиту от нападений", – говорится в заявлении. Издание The Jerusalem Post сообщило, что с территории сектора Газа в сторону Израиля было запущено несколько снарядов поздно вечером 7 августа, после вступления в силу режима прекращения огня. Напомним, что перемирие ожидалось в 20:00, но, как выяснилось, представители "исламского джихада" требовали дополнительных гарантий от Египта, выступающего посредником в урегулировании. Руководство Израиля не видит смысла продолжать операцию в секторе Газа, поскольку цели по нейтрализации верхушки исламистов уже достигнуты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.