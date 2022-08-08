В Николаеве утром прогремели взрывы после оглашения воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Местных жителей просят не покидать укрытие. Напомним, что в Николаеве продолжается усиленный комендантский час. Когда она перестанет действовать и что нужно знать – собрало РБК-Украина в материале. Ранее стало известно, что российские оккупанты вчера под утро обстреляли пригород Николаева. Враг атаковал промышленные предприятия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.