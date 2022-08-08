Погода в Украине сегодня, 8 августа, будет преимущественно сухой и жаркой. Лишь иногда ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность. В Черниговской, Киевской, Винницкой областях, в Карпатах и Закарпатье местами небольшой дождь, местами гроза. На остальных территориях без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+18, днем +24+29 градусов; на западе ночью +11+15 градусов, а днем +24+28; в восточных областях ночью +15+18, днем +32+36 градусов; на юге страны ночью +19+21 градуса, а днем +31+35; в центральных областях ночью +14+18, днем +25+31 градус. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+18 градусов, а днем +24+26. Напомним, ранее синоптики дали прогноз на последний месяц лета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.