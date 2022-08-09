Часть Украины сегодня, 9 августа, покроют дожди, а в некоторых областях ожидаются грозы. Тем не менее, температура воздуха достигнет +36 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на мероприятии пройдут дожди. В Житомирской, Сумской и Черкасской областях прогнозируются грозы, возможны шквалы. На остальной территории будет жаркая и сухая погода. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +13+16, днем +23+26 градусов; на западе ночью +13+15 градусов, а днем +23+25; в восточных областях ночью +16+18, днем +34+36 градусов; на юге страны ночью +18+20 градусов, а днем +32+34; в центральных областях ночью +17+19, днем +28+30 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня осадков не прогнозируется, возможна переменная облачность. Ветер северо-восточный, до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12+16, а днем +22+26 градусов. Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.