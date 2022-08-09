Сотрудники ФБР производят обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа, в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. "Для нашей нации наступили темные времена, поскольку мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, и оккупирован большой группой агентов ФБР", — заявил Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, имели место неправомерные действия прокуратуры, использование системы правосудия в качестве оружия и атака радикальных левых демократов, якобы мешающих Трампу баллотировался на пост президента в 2024 году. Причину обысков экс-президент не назвал. В апреле сообщалось, что Министерство юстиции США приступило к расследованию по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго, в которой он постоянно проживает с 2019 года. Расследование началось после того, как в феврале Национальное управление архивов и документации США сообщило Конгрессу, что обнаружило в имении около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали Секретные материалы. Напомним, накануне экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило "отказаться от идеи обязательного вступления Украины в НАТО" и "признать Крым российским", и якобы в таком случае войны не было. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.