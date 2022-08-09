Танкер впервые доставил сернистую нефть из США в германский порт Росток на фоне поиска странами Евросоюза альтернативы российской нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Сернистую нефть из США направили в Германию на фоне попыток нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российской нефти, ввоз которой будет запрещен в 2023 году. По информации сервиса отслеживания судов Refinitiv, танкер Capricorn Sun загрузил нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа. Судно было зафрахтовано компанией Shell. По оценке журналистов, оно могло перевозить около 570 тысяч баррелей нефти. Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть с начала августа упали до самого низкого уровня с февраля после того, как ОПЕК+ согласилась повысить целевой показатель добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, что составляет около 0,1% мирового спроса на нефть. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.