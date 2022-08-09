Совместный координационный центр при ООН согласован выход двух судов из Черноморска в Одесскую область 9 августа в рамках зерновой инициативы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу совместного координационного центра ООН. Суда смогут доставить более 70 тысяч тонн продовольствия. Судно MV OCEAN LION должно доставить 64,7 тысяч тонн кукурузы в Инчхон, Южная Корея. Второе судно, MV RAHMI YAGCI, перевезет около 5,3 тысяч тонн подсолнечного масла в Стамбул, Турция. Ранее сообщалось, что 8 августа Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов еще двух судов с продовольствием. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.