Министры обороны США и Канады в ходе телефонного разговора обсудили вопросы давления НАТО на вторжение России в Украину, а также подняли вопросы дальнейшей военной помощи Киеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона. В официальном сообщении по итогам звонка сообщается, что министр обороны США Ллойд Остин и его канадская коллега, министр национальной обороны Анита Ананд, обсудили по телефону предоставление Канадой помощи Украине в сфере обороны. Собеседники также договорились продолжать тесную координацию по двусторонним и глобальным вопросам в области обороны обеих стран от внешних угроз. Ранее министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что по канадской программе UNIFIER было подготовлено более 33 тысяч украинских военных. Ранее сообщалось, что США и союзники обсуждают возможность обучения украинских пилотов управлению истребителями западного образца. Чтобы в перспективе поставить военные самолеты на вооружение Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.