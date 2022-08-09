Российские войска ночью 9 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области. Оккупанты выпустили по городу две кассеты из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольского рва Евгения Евтушенко. По предварительной информации никто не пострадал, масштабы разрушений уточняются. Напомним, ночью 7 августа оккупанты обстреляли Никопольский район — выпустили около 60 снарядов. 6 августа россияне также обстреливали Никополь во время воздушной тревоги. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.