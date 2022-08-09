9 августа православный мир отмечает День памяти Пантелеймона. В народе праздник получил названия Пантелеймон целитель или Пантелеймон кочанный. Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела – читайте ниже в нашем материале Styler. Этот святой стал известен не только благодаря своей доброте душевной, но и своим навыкам лечения. Люди отказывались от врачей, к которым обычно ходили во время болезней, в пользу Пантелеймона. Святой лечил людей бесплатно, после его сеансов народ выходил полон сил и энергии, лечение не занимало больше десяти минут. В этот прекрасный день капустные вилки начинают формироваться, поэтому оставшаяся с прошлого года капуста использовалась в качестве начинки для пирогов. Также в этот день наши предки отправлялись в церковь, они освящали колосья, собранные с полей. После этого до следующего лета колосья хранились в доме. Известно, что появившиеся на свет в этот день могут иметь скрытые навыки лечения. Если навозные жуки пролетают низко над землей — будет хорошая погода. Где конец радуги опускается к воде – в той стороне дождя жди. Утки начали плескаться в воде или кричать — грядет ненастье. Иволга или одуд начали кричать – будет дождь. Если в радуге больше красного цвета – стоит готовиться к ветру. Куры и индейки в этот день начали лазать по стогам сена и рыться в них — установится хорошая погода. Рыба вьюна начала хорошо клевать — будет дождь. Фазан усаживается на ветки деревьев с вечера — будет ясный день, и сухая, теплая осень. Что нельзя делать в этот день? 9 августа нельзя перевозить и заготавливать сено, поскольку считается, что его может сжечь Пантелеймон. По народному поверью, в этот день нельзя безразлично проходить мимо чужой беды. Кто отмечает сегодня день ангела Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон. Читайте также обо всех церковных праздниках августа 2022 года. Также вам будет интересно, кого поздравить с именинами и как правильно назвать ребенка в августе.