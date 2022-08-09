Войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например состоящие из заключенных, для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Использование заключенных в дальнейшем может снизить компетенцию оккупационных властей и контрпартизанских операций, а также усилит поддержку движений, сопротивляющихся российской оккупации. Эксперты ISW сообщают, что недавно мобилизованные Российские батальоны, вероятно, хуже подготовлены, менее профессиональны и более жестоки по отношению к оккупированному населению, чем профессиональные российские солдаты и даже призывники, прошедшие только формальную военную подготовку. Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что "референдумы" на оккупированных территориях закроют путь к переговорам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.