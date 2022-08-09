Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности в течение нескольких месяцев. Об этом заявил заместитель Министра обороны по политическим вопросам Колин Кол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагон. "В новом пакете помощи нет NASAMS, но есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в Украину в ближайшие несколько месяцев",— заявил Кол. Напомним, что США объявили о планах по поставке NASAMS Украине в июле в рамках пакета помощи. Планировалось, что Пентагон направит Киеву два ЗРК. Напомним, 27 июня в Белом доме заявили, что США поставят Украине современные системы ПВО средней и большой дальности, но не уточнили какие именно. По информации анонимного чиновника, администрация Байдена приобретет для Украины NASAMS. Ранее сообщалось, что 8 августа Пентагон санкционировал предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи стоимостью 1 млрд долларов. В него вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также противопехотные мины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.