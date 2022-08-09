Авария на Запорожской атомной электростанции может привести к беспрецедентной ядерной катастрофе и катастрофическим последствиям для всего мира. ООН должны рассмотреть введение специальной миссии по безопасности на ЗАЭС, а право вето РФ в Совбезе ООН должно быть лишено силы.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер.

«Риски в связи с продолжающейся милитаризацией россиянами Запорожской атомной электростанции очень реальны. Очевидно, что Россия оккупировала станцию, минирует ее и хранит там вооружение. Авария на ЗАЭС может привести к абсолютно беспрецедентной ядерной катастрофе. Последствия для мира будут катастрофическими», — заявил депутат Бундестага.

«В связи с этим ООН должно рассмотреть введение специальной миссии безопасности ООН на Запорожскую атомную электростанцию для обеспечения ядерной безопасности», — отметил Родерих Кизеветтер.

«(…) Мы должны найти способ лишить силы право вето России, к примеру, поощряя отсутствие представителей РФ в Совете Безопасности ООН и заставляя генеральную Ассамблею ООН принимать решения большинством в две трети голосов», — подчеркнул немецкий политик.

Ранее за введение специальной миссии безопасности ООН на Запорожскую АЭС выступили также в Сенате Франции. Глава комитета по обороне Сената Франции Гийом Гонтар заявил, что Россия использует Запорожскую атомную электростанцию в качестве оружия для ведения войны и призвал немедленно направить на ЗАЕС специальную миссию ООН по безопасности для урегулирования ситуации.

Напомним, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три удара зафиксировали на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. ВС РФ серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

6 августа в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российские оккупанты заминировали Запорожскую атомную электростанцию.

8 августа представители оккупантов в официальном заявлении заявили, что готовы взорвать заминированную ЗАЭС о чем сообщало украинское госпредприятие «Энергоатом» в официальном заявлении.

В Офисе Президента Украины призвали ООН и МАГАТЕ направить специальные миссии на ЗАЭС для урегулирования ситуации.

