Россия использует Запорожскую атомную электростанцию в качестве оружия для ведения войны. Необходимо немедленно направить на ЗАЕС специальную миссию ООН по безопасности для урегулирования ситуации.

Об этом в комментарии Guildhall заявил французский сенатор, член комитета Сената Франции по обороне Гийом Гонтар.

«Ситуация в Запорожье очень тревожная. Во время крайнего заседания комитета по связям в Матиньоне (резиденция премьер-министра французского правительства – ред.) я сообщил о нехватке информации о ситуации и о значительном риске аварии», — заявил французский политик.

«Армия России, похоже, использует атомную электростанцию в качестве оружия для ведения войны. Необходимо немедленно направить специальную миссию ООН по безопасности, чтобы обезопасить район и провести техническое обслуживание станции», — подытожил Гийом Гонтар.

Напомним, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три удара зафиксировали на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. ВС РФ серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

6 августа в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российские оккупанты заминировали Запорожскую атомную электростанцию.

8 августа представители оккупантов в официальном заявлении заявили, что готовы взорвать заминированную ЗАЭС о чем сообщало украинское госпредприятие «Энергоатом» в официальном заявлении.

В Офисе Президента Украины призвали ООН и МАГАТЕ направить специальные миссии на ЗАЭС для урегулирования ситуации.