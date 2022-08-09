В результате контрдиверсионных мероприятий, проведенных в течение выходных в Николаеве, заведено около 20 производств, задержаны пять находящихся в розыске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". Также украинские военные совместно с полицией обнаружили оборудование, регистрировавшее фейковые учетные записи. В Одесской области полиция также обнаруживает сборщиков информации о расположении стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры, фортификационных сооружений и перемещений подразделений Сил обороны. Все фигуранты указанных событий переданы компетентным органам реагирования. Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что за время комендантского часа разные правоохранительные органы зарегистрировали около 20 производств. Ранее Ким заявлял, что российским оккупантам в ближайшие месяцы точно не удастся захватить Николаев. Город находится под надежной защитой украинских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.