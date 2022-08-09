ВСУ за день на южном направлении уничтожили 23 солдата армии РФ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", а также пять машин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". Кроме того, украинская штурмовая авиация нанесла удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки Николаевской области. Напомним, сегодня украинские военные уничтожили над Одесской областью российскую крылатую ракету. Также украинские защитники сбили в центральной части Украины еще три российских "Калибра". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.