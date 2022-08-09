Президент Украины Владимир Зеленский встретился в формате видеоконференции с 42-м президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу президента Украины. Глава государства поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины от Билла Клинтона и его супруги, в частности, за участие в саммите первых леди и джентльменов. Зеленский также отметил важность дальнейшего усиления санкций против России. Он призвал Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерному террору России. Глава государства также рассказал об оборонных нуждах Украины. "Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущения актуальности войны в Украине. Именно поэтому такие разговоры как этот для нас очень полезны", — заявил президент Украины. Напомним, недавно Зеленский присвоил четырем военным звание Героя Украины, двум из них — посмертно. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.