Россия не обвиняет Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке, потому что это станет еще одним свидетельством неэффективности ее системы противовоздушной обороны, как уже было с крейсером "Москва". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар", — отметили в ISW. Эксперты предположили, что Украина могла модифицировать свои ракеты Нептун для ударов по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами). Однако пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу. Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке. Все подробности инцидента – читайте в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно". К слову, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.