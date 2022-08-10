С 10 августа начинает действовать пятый пакет санкций ЕС против России, который был принят еще в апреле. Это означает, что Европа прекращает покупку угля у страны-агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Европейской комиссии Эрика Мамера. Чиновник отметил, что, несмотря на энергетический кризис в Европе, в новых ограничениях видят возможность сократить потребление ископаемого топлива. "Как ни парадоксально, но российское вторжение в Украину поможет нам ускорить отход от ископаемого топлива", — сказал Мамер. К слову, государства ЕС еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину согласились построить экологически безопасную экономику к 2050 году. Поэтому большинство членов Евросоюза сократили производство электроэнергии с помощью угля, ведь оно вызывает значительные выбросы углерода в атмосферу. Напомним, 21 июля стало известно, что Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.