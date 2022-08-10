Кремль и Министерство обороны России, вероятно, используют лидеров иммигрантских и этнических организаций для формирования добровольческих подразделений, которые планируется использовать для вторжения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Глава "Общества среднеазиатских узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов объявил, что проживающие или работающие в Пермском крае узбекские граждане должны сформировать в Пермском крае добровольческий батальон "Амир Тимур" для поддержки российских войск на Украине. Джалолов отметил, что узбеки обязаны своим существованием в России русскому народу, а значит, должны участвовать в войне против Украины. Эксперты ISW ранее сообщали, что российские силы вербуют иммигрантов из Центральной Азии в "Собянинский" полк в обмен на российское гражданство и финансовую компенсацию. Как сообщалось, аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, где формируют добровольческие батальоны для войны в Украине. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.