оккупанты ночью 10 августа несколько раз обстреливали Кушугумскую территориальную общину Запорожской области. В результате ракетного удара одна женщина погибла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева. Также в результате вражеского удара три дома в Кушугуме разрушены, еще около 30 зданий повреждены. Дополнительные детали ночного обстрела устанавливаются. Ранее сообщалось, что в Днепре и Запорожье поздно вечером 9 августа раздались громкие взрывы. По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, силами ПВО были ликвидированы две ракеты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.