Новая Зеландия может вступить в трехсторонний оборонный альянс AUKUS, в который сегодня входят Австралия, Великобритания и США. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает РБК-Украина со ссылкой на Radio New Zealand. Тихоокеанский блок сейчас сосредоточен на постройке атомного подводного флота для Австралии, но в будущем AUKUS планирует расширяться. Оборонный альянс AUKUS был создан в сентябре 2021 года, одной из его целей является сдерживание Китая. В рамках трехстороннего соглашения военно-морской флот Австралии впервые получит возможность строить атомные подлодки. Первые из них должны поступить на вооружение ВМС Австралии в 2036 году. Ранее мы писали, что Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России. Ограничения были введены против Вооруженных Сил и военно-промышленного комплекса страны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.