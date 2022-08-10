В Украине сегодня, 10 августа, погода будет дождливой и прохладной на западе, местами на севере и в центре. При этом на востоке ударит жара до +36. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +13+15, днем +20+24 градуса; на западе ночью +11+15 градусов, а днем +19+23; в восточных областях ночью +16+19, днем +32+36 градусов; на юге страны ночью +19+22 градуса, а днем +29+34; в центральных областях ночью +14+18, днем +21+30 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14+16, а днем +20+22 градусов. Напомним, как сообщалось, погода в Украине в августе будет с резкими перепадами температур в сторону похолодания. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.