10 августа 2022 года церковь чтит память апостолов от 70-ти — Никанора, Стефана, Филиппа, Тимона, Прохора, Пармена и Николая. В народе эта дата получила названия Прохоры-Пармены, Прохоров день. Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины – в материале Styler дальше. Именины 10 августа отмечают: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Николай, Павел, Прохор, Юлиан. Традиции, что нужно сделать Ранее в этот день особенно уважительно относились к кузнецам. Им дарили подарки и говорили слова благодарности. В этот день нужно обязательно съесть грушу. Это способствует успокоению нервной системы и придает настроение. Если вы не можете в чем-то определиться, то съешьте грушу на закате, это поможет сделать правильный выбор. В частности, решение может прийти к вам во сне. Чтобы у ребенка были хорошие способности к обучению, над его кроваткой нужно подвесить веточку из грушевого дерева. С этого дня в селах начинали копать картошку. В лесу собирали грибы и ягоды. Считалось, что первый собранный стакан ягод нужно кому-то отдать, чтобы было счастье. Приметы на Прохоры-Пармены Утром туман по воде стелется – в хорошую погоду. Если вверх поднимается, то будет дождь. Дождь без ветра – к затяжной непогоде. Многие росы утром – день будет солнечным. Облака высоко плывут – к сухой и ясной погоде. Листья деревьев поворачиваются верхней стороной вниз — будет дождь. Играть свадьбу. Считается, что человек, который заключит сегодня брак, долго не проживет. Делать покупки – все, что будет куплено 10 августа, долго не прослужит. Меняться чем-нибудь. Иначе такая вещь испортится или пропадет. По этой же причине не стоит брать и давать деньги взаймы. Отправляйтесь в лес за грибами в плохом настроении, иначе вернетесь домой с пустой корзинкой. Конечно же, не стоит ссориться, ругаться, злословить. Раньше мы писали, когда отметим Три Спаса, что нужно успеть сделать к праздникам. Также читайте о лучших рецептах к Медовому Спасу.