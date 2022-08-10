Группа грузовых авиакомпаний "Волга-Днепр" сократит более 200 сотрудников своих "дочек" AirBridgeCargo и "Атран", летающих на самолетах Boeing. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсант. Увольнения связаны с введенными ранее санкциями против России и запретом российским авиакомпаниям эксплуатировать, а также покупать комплектующие к самолетам Boeing. Несколько экипажей группа компаний планирует сохранить на случай, если получит разрешение вернуть самолеты иностранным лизинговым компаниям. "Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности персонала проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота", — заявил представитель "Волги-Днепр". Количество пилотов в AirBridgeCargo на начало года составило 300 человек, в "Атране" — около 110. Общее число сотрудников компания не объявляет. Таким образом, группа компаний сокращает около 50% всего штата пилотов, имеющих опыт и право эксплуатации самолетов Boeing. Ранее сообщалось, что в Беларуси снова активизировалась российская военная авиация. На военный аэродром в Мачулищах (Минская область) прилетели два Ил-76 Воздушно-космических сил России и самолет ДРЛО А-50. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.