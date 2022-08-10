Учитывая среднестатистические цены на мировом продовольственном рынке, Украина ожидает получить минимум 20 миллиардов долларов за экспорт зерновых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в эфире телемарафона. В частности, по его словам, "зерновой коридор", который с 8 августа уже фактически заработал в двустороннем направлении, непосредственно этому будет способствовать. Он отметил, что иностранное судно балкер FULMAR S, прибывшее в тот же день в порт "Черноморск" впервые с начала войны, — это только начало реализации Стамбульского зернового соглашения. "У нас есть десятки заявок от других стран. И это подтверждение того, что владельцы судов и трейдеры верят, что под международным патронатом будет выполнено зерновое соглашение. Мир нуждается в продовольствии из Украины", — сказал Высоцкий. Заместитель главы Минагрополитики добавил, что три украинских порта смогут обслуживать от 80 судов в месяц. "Речь идет о 3-3,5 млн тонн продукции в месяц. На сегодняшний день это достаточно оптимистичный показатель. И это положительный сигнал для выравнивания цен на внутреннем рынке", — добавил чиновник. Следовательно, рост цен сможет покрыть себестоимость, чтобы фермеры могли продолжать операционную деятельность и с уверенностью смотреть на осенне-полевые работы. Напомним, за девять дней работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 12 судов. Ими экспортировали более 370 тысяч тонн аграрной продукции в 7 стран мира.