Очистить украинскую землю от российских мин и боеприпасов – ныне одна из важнейших задач. Финансовая помощь от США на сумму 89 миллионов долларов ускорит этот процесс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака. Чиновник отметил, что американские средства позволят научить и оснастить 100 команд для обезвреживания наземных мин и боеприпасов, которые не разорвались во время ведения боевых действий. вместе взятых", — указал Ермак. Он поблагодарил союзников и добавил, что эта финансовая помощь от Соединенных Штатов ускорит процесс восстановления Украины. Напомним, по оценкам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на разминирование территорий после войны может уйти до 10 лет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.