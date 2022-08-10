Гороскоп на август 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которых ждут амурные неприятности. Отношения людей, рожденных под этими созвездиями, могут разорваться, и горьких слез будет пролито немало. Об этом пишет SantePlus. Дева Этот знак должен ожидать неожиданных перемен в своей любовной жизни. Партнер может быть удаленным и холодным, что посеет сомнения в Деве, которая слишком быстро сделает неудачные выводы. К сожалению, Дева может усомниться в верности партнера, что приведет к напряжению в паре. Для вас лучше выслушать партнера и пересмотреть ваши выводы, иначе разрыв – неизбежен. Скорпион Скорпион является одним из знаков, сердце которого может разбиться в августе. И всему виной ваш невыносимый характер: если вы будете постоянно критиковать и винить во всех промахах свою половинку, она просто от вас уйдет. С другой стороны, Скорпион рискует замкнуться в себе, если он не будет иметь полного внимания своей второй половины. Тогда он обвинит любимого человека в том, что он недостаточно инвестировал в отношения. Водолей Водолей вдруг может понять, что совсем не знает любимого человека. Он будет разочарован, увидев, что он никогда не был на одной волне тем, кого любил. Тем не менее, он все равно попытается приложить усилия, спровоцировав дискуссию, которая, к сожалению, откроет горькую правду. Ранее мы писали о знаках Зодиака, которых ожидает перелом судьбы в августе 2022 года. Также узнайте, какие знаки Зодиака считаются злейшими и даже опасными.