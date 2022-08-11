Дожди с грозами покроют почти всю территорию Украины в четверг, 11 августа. При этом в некоторых областях ожидается понижение температуры до +22 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня по всей Украине пройдут дожди. Возможны шквалы, а в некоторых регионах – град. Сухо будет только в Днепропетровской и Луганской областях. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +13+16, днем +23+26 градусов; на западе ночью +11+15 градусов, а днем +22+25; в восточных областях ночью +19+21, днем +30+32 градуса; на юге страны ночью +18+20 градусов, а днем +28+32; в центральных областях ночью +13+17, днем +25+30 градусов. Погода в Киеве В столице прогнозируется грозовой дождь. Ветер северо-восточный, до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14+16, а днем +24+26 градусов. Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.