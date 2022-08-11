Российские оккупанты в ночь на 11 августа из комплекса С-300 нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко. "Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов", — отметили в областной военной администрации Снаряд кафиров оставил воронку шириной 4 метра и 1,5 метра в глубину. Местный житель, в дом которого попали захватчики, рассказал, что около 4 часов утра услышал сильный взрыв. После этого он вместе с женой и ребенком спустился в подвал. "Через 5 минут мы вышли, когда обстрел закончился. Вышли – и дом разрушен. Строились, а теперь без дома. Соответственно соседние улицы также пострадали", – сказал мужчина. К счастью, в результате атаки российских кафиров жертв или раненых нет. Напомним, в Харькове 11 августа прогремели взрывы после оглашения воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что всего было четыре прилета.