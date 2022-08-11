11 августа православные верующие чтят память преподобного Калинника Киликийского. Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины – в материале Styler. Святой всю свою жизнь посвятил христианской вере и не отрекся от нее даже под угрозой смерти. Святой принял мученическую смерть от рук язычников. Наши предки этот день посвятили не только святому, но и полезной ягоде Калине, так созвучной с именем праведника. Горький вкус ягоды стал символизировать судьбу девушки, которую заставили выйти замуж. В Калинин день хозяйки варят из калины два напитка-компот и кисель. Кроме того, ягоду перетирали и готовили из нее мармелад, добавляя в него яблочное пюре. Крестьяне в этот день молились преподобному Калининнику с просьбой сохранить урожай. В народе также говорили, что человек, который найдет куст малины, может загадать желание и попросить у растения хорошую жизнь. Главные приметы этого дня Овес позеленел – это к хорошим новостям. Частые звезды в небе – будет хороший урожай зерновых. Много орехов и ягод собрал – жди холодную зиму. Мало грибов – жди холодную и снежную зиму. Тот, кто явится на свет в этот день, будет счастливым и счастливым человеком. Если вы умылись соком калины с утра – будете красивой и белокожей до самой свадьбы. Нельзя в этот день работать. Следует отказаться от уборки и стирки в доме. Представительницы слабого пола не должны сегодня вязать и шить. Запрещается ругаться и конфликтовать с кем-нибудь. День ангела 11 августа отмечают мужчины с именами Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим. Сегодня же День Ангела празднуют женщины с именем Серафима. Раньше мы писали, когда будем отмечать Три Спаса, что нужно успеть сделать к праздникам. Также читайте о лучших рецептах к Медовому Спасу.