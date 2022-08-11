Замораживание – быстрый, удобный и простой способ заготовки овощей на зиму. Магазинные помидоры не столь сочные и мясистые, поэтому заготовка своих плодов из грядки остается актуальной во все времена. Как правильно морозить томаты, сообщили на сайте Beszamel. В частности, перед тем как приступить к замораживанию помидоров следует правильно выбрать плоды. Класть в морозильную камеру рекомендуется только томаты сортов "Рома", ведь у них мало воды. Также важно выбрать именно спелые без признаков повреждения плоды. Как заморозить помидоры Перед замораживанием овощи необходимо вымыть и обсушить. Нарезать их нужно специальным ножом с надрезами на лезвии. Такой нож не давит помидоры, а хранит сок внутри. Можно упаковать помидоры в пакеты из фольги и поместить в морозилку. Если у вас достаточно места в морозильнике, то можно заморозить томатное пюре. Пропустите помидоры через мясорубку, заполните им разовые пластмассовые стаканчики, формочки для кексов либо льда и заморозьте. Зимой такая порция пюре пригодится для приготовления борща. Также помидоры можно порезать кубиками, выложить на тарелку, покрытую пленкой и выслать в морозилку. После подмерзших кусочков томатов нужно достать и поместить их в пакетики. Как правильно разморозить Замороженный целый помидор лучше всего промыть под струей теплой воды. После этого нужно оставить на 10-15 минут при комнатной температуре. Его можно порезать и использовать по желанию. Замороженные помидоры можно хранить максимум 12 месяцев. Ранее диетолог рассказывала, одинаково ли полезны для всех помидоры. Также мы писали, какие помидоры ни в коем случае нельзя консервировать и почему.