Гороскоп на август 2022 года расскажет о знаках Зодиака, которым будет сложно в последний месяц лета. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Близнецы Вероятна тайная рознь с кем-нибудь, зависть, интриги. Вас могут выгнать откуда-то или вы уйдете сами, усилится стремление к уединению, жизнь вдали, добровольно-принудительная смена места жительства, эмиграция. Вероятный период тяжелых испытаний морального и физического плана, которые необходимо пройти с честью и без утрат. Лев Львов, вероятно, ожидает неприязнь со стороны подчиненных и сотрудников, выяснение отношений, непростые ситуации на работе. Возможно опасение по поводу состояния здоровья. Не исключены проявления истероидности, подавленности происшествиями. Водолей Для Водолеев возможно расстройство здоровья невыясненного происхождения. Возможны отравления, особенно алкогольные. Не исключены хирургические вмешательства. Астролог рекомендует быть осторожнее с препаратами. Раньше мы писали, что нас ждет до конца этой недели. Астролог дала подробный гороскоп на каждый день. Также астролог рассказала, когда Меркурий перейдет в знак Девы и как это событие повлияет на всех нас.