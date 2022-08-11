Соединенные Штаты будут продолжать соблюдать политику "одного Китая". Однако не позволят Пекину изолировать Тайвань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Конгресса США Нэнси Пелоси во время специальной пресс-конференции в Вашингтоне, обнародованное агентством Укринформ. "Мы не отходим от этого (политики "одного Китая" — ред.). Но в то же время не позволим Китаю изолировать Тайвань", — сказала политика. Пелоси отметила, что Соединенные Штаты остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между США и Китаем, а также других договоренностей по Тайваню. Более того, спикер Конгресса добавила, что Пекин не может запрещать парламентской делегации из Вашингтона посещать остров. Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. После этого в Китае стали угрожать США и анонсировали проведение военных учений, которые начались сразу после визита Пелоси. Китайская армия проводила стрельбы в районе Тайваньского пролива. Остров был окружен со всех сторон. В это же время Пекин начал игнорировать звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения. Китай завершил свои отработки вблизи Тайваня 8 августа.