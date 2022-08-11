США перебросят в страны Балтии дополнительные войска, если это будет необходимо для защиты любой возможной угрозы со стороны России. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Arirang, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Остин также объявил о дополнительных учениях, которые США планируют провести с Латвией, Литвой и Эстонией. Министр обороны США находится с первым в истории двухдневным визитом в Латвии. В ходе визита он неоднократно подчеркивал, что США привержены делу оказания помощи странам региона в самозащите. Ранее в ходе пресс-конференции в Литве глава Пентагона заявил, что НАТО не стремится к конфронтации, однако напомнил России о пятой статье Альянса, в которой говорится, что нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех. Остин 8 августа обсудил с местными чиновниками вопросы безопасности в регионе и военную поддержку Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.