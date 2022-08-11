"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 11 августа из Покровска в Донецкой области во Львов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ. Согласно расписанию, поезд 234/233 по маршруту Покровск – Днепр – Львов отправится в 16:30. В "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправки и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании. Напомним, с 9 августа "Укрзализныця" назначила новый региональный экспресс №805/806 Харьков – Сумы – Конотоп. Ранее мы писали, что с 11 августа будет курсировать дополнительный рейс из Запорожья в Киев. Речь идет о поезде №272/271. Кстати, УЗ не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.