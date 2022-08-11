Литовские депутаты Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас подготовили проект поправок в закон о гражданстве, предусматривающий введение возможности для лишения паспорта Литвы иностранных граждан, получивших его в исключительном порядке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi. По информации агентства, гражданство будут забирать у тех, кто своими действиями угрожает безопасности и интересам Литвы или поддерживает государство, угрожающее Литве, его союзникам или другим странам. Как отмечается, соответствующий проект прежде всего касается тех лиц, которые поддерживают Россию на фоне военной агрессии против Украины. "Существует шесть случаев потери гражданства в Литве, но среди них нет такого, который создал бы механизм утраты гражданства после его обретения в исключительном порядке, в то время как также будучи гражданином другого государства, если лицо поддерживает государства-агрессоры и тем самым представляет угрозу для Литвы, региона и безопасности союзников", — говорится в пояснительной записке к документу. При этом, по информации Delfi, поводом для создания поправок стал инцидент с выступившими в шоу в Сочи фигуристами Маргаритой Дробязко и Павиласом Ванагасом. Участие артистов в мероприятии спровоцировало скандал в Литве и Украине, в результате которого в Вильнюсе начали активно обсуждать возможность лишения Дробязко, переехавшей в Литву из Москвы после распада СССР, литовского гражданства. Напомним, Латвия поддержала запрет на выдачу виз в ЕС русским гражданам. Как заявили в МИДе страны, ограничение на въезд станет еще одним шагом, чтобы остановить агрессию России. Ранее в Эстонии и Чехии призвали остановить выдавать визы россиянам. Эту инициативу решили обсудить министры стран Европейского союза. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.