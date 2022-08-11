На юго-западе Франции бушуют масштабные лесные пожары. Пока усмирить пламя не удалось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro. Из опасных районов в департаментах Ландес и Жиронда были эвакуированы 10 тысяч человек. Стихия быстро распространяется и уже уничтожила 6200 гектаров насаждений. К тушению пламени привлекли более 1000 пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил "большие подозрения, что пожар является актом поджогов". В свою очередь премьер-министр Элизабет Борн заявила, что правительство страны мобилизует все средства для борьбы с огнем. Напомним, во Франции из-за засушливой и жаркой погоды вспыхнули лесные пожары. К слову, 10 августа на Кубе смогли ликвидировать самый большой пожар в истории острова.