Президент Владимир Зеленский наградил орденами и медалями 244 защитника Украины. Из них 21 воина – посмертно. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства. Украинский лидер отметил, что подписал соответствующий указ о присвоении государственных наград участникам боевых действий вечером 10 августа. "Украинцы должны всегда помнить, что каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжелых боях. Оккупанты ничего не захватывали без сопротивления наших героев с 24 февраля и ничего не смогут сохранить. Мы все уволим", — добавил Зеленский. К слову, ранее он информировал о том, что с начала полномасштабного вторжения в общей сложности наградил уже более 26 тысяч украинских воинов. Напомним, президент рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине. По его словам, говорится о двух факторах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.