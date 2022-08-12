Православный мир 12 августа отмечает день памяти апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Эпенета и Андроника, живших в I веке. Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины – читайте в материале Styler. Первое название праздник получил по той причине, что православная церковь чтит память мученика Иоанна Воина, жившего в IV веке. Святому молятся воины и их родственники. Также у Иоанна просят покровительства от врагов и недругов, обиженные, невинно осужденные, просят утешительные утешения. Святому молятся о возвращении краденого, нахождении пропавших людей, освобождении от неволи, наказании тех, кто делает неправильно, оскорбляет слабых, использует свою силу во зло. У народного праздника сразу два названия – Иоанн Воин, а также Силуан и Сила (Силин день, день силы). Наши предки считали, что с этого дня можно сажать озимую рожь. Какие приметы 12 августа Духота – к дождю. Насекомые особенно приставающие и кусачие – перед осадками. Порывистый ветер завтра будет ясно. Куры взлетают на большую высоту – перед дождем. Кошка заснула посреди комнаты – будет тепло и солнечно. Кошка долго и старательно умывается – к хорошей погоде. Много рябины – осень будет дождливая, а зима морозная. Гроза — до затяжной осени. Сухой и теплый день — к урожаю грибов. Нельзя делать в этот день Не переедайте, будут проблемы с финансами. Нельзя рвать, топтать и портить растение лопуха. Нельзя стричь ногти и делать маникюр, можно избавиться от здоровья. Нельзя лениться, проводить день в безделье – проблемы и неприятности будут накапливаться как снежный ком. Нельзя жадничать, проявлять скупость. Именины сегодня празднуют Авдон, Авундий, Анатолий, Андроник, Аполлоний, Валентин, Геласий, Герман, Ангелина, Лукия. Раньше мы писали, когда будем отмечать Три Спаса, что нужно успеть сделать к праздникам. Также читайте о лучших рецептах к Медовому Спасу.