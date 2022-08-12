Обыски сотрудников ФБР в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго были связаны с поиском секретных документов, касающихся ядерного оружия. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post. По информации издания, рейд ведомства подтверждает высокую обеспокоенность властей страны по поводу секретных данных и риска их попадания в "чужие руки". "Источники не предоставили дополнительных подробностей о том, какую информацию искали агенты ФБР, в том числе касалось это ядерного оружия, принадлежащего Соединенным Штатам или какой-либо другой стране. Они также не сказали, были ли такие документы обнаружены в ходе обыска", — говорится в материале. Как отмечает WP, материалы о ядерном оружии особенно конфиденциальны и обычно доступны ограниченному кругу госслужащих. Издание не исключает, что опубликование материалов о подобных вооружениях США стало бы подарком для противников государства, желающих разработать способ противодействия этим системам. Напомним, вчера, 9 августа, стало известно об обысках в доме экспрезидента США Дональда Трампа. По словам бывшего главы США, таким образом радикальные левые демократы якобы мешают ему баллотироваться на пост президента в 2024 году. Еще в апреле Министерство юстиции США заявило о начале расследования по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию.