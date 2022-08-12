Россия и Иран расширили свое стратегическое партнерство после того, как Россия ворвалась в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Высокопоставленные российские и иранские чиновники часто встречались в последние месяцы, чтобы усилить сотрудничество и подписать экономические и военные соглашения. "Москва и Тегеран давно сотрудничают, когда их интересы совпадают, особенно в противостоянии США на Ближнем Востоке, но их последние действия подчеркивают более согласованные усилия по укреплению их партнерства", – отметили в Институте. Президенты Владимир Путин и Ибрагим Райси разговаривали по крайней мере четыре раза с начала вторжения – чаще, чем каждый из них общался с большинством других мировых лидеров. Путин посетил Тегеран в июле 2022 г., что стало его первой заграничной поездкой за пределы территории бывшего Советского Союза с начала войны. "Эти взаимодействия показывают углубление и потенциально более сбалансированные отношения, в которых Россия больше не господствующая сторона. Это партнерство, вероятно, бросит вызов интересам США и их союзников в Европе, на Ближнем Востоке и по всему миру", — добавили аналитики. Напомним, в Белом доме заявили, что Россия обратилась в Иран с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины. Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий. После этого глава МИД Дмитрий Кулеба провел разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахяном и заявил, что Россия не должна получать от стран мира никакую военную помощь для ведения войны против Украины. В середине июля стало известно, что российские чиновники посещали аэродром в центре Ирана по крайней мере дважды. В целях осмотра беспилотных летательных аппаратов, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.