Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласовал с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем работу "зернового коридора" и санкции против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Украины. Стороны также обсудили поставки оружия в Украину. "Разговор с Жозепом Боррелем. Украина и ЕС намерены обеспечить дальнейшее функционирование зернового коридора для помощи Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласованы позиции по поводу новых санкций против России, поставки оружия в Украину. Обсудили ситуацию на Балканах", — говорится в сообщении. . Напомним, в начале августа впервые с начала полномасштабной войны заработал морской экспорт аграрной продукции из Украины. Посредниками между Киевом и Москвой и сторонами соглашения выступили ООН и Турция. Президент Владимир Зеленский считает, что это предотвратит мировой продовольственный кризис. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.