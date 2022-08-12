Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC. По его словам, Россия "защищает" захваченную украинскую АЭС от терактов. "Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать каких-либо провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", — заявил он. Небензя в комментариях для журналистов сообщил, что глава ООН должен объяснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации". Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал увести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать размещения каких-либо других военных сил или военного оборудования на этой территории. Напомним, в четверг, 11 августа, россияне в четвертый раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Представитель США в ООН заявил, что Россия должна передать Украине контроль над Запорожской АЭС и создать демилитаризованную зону вокруг станции. Москва несет полную ответственность за все возможные опасности ядерной катастрофы. В МАГАТЭ заявили, что активизируют контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС, заявил в свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.