В Харькове раздались взрывы после объявления в городе и области воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Местные жители просят оставаться в укрытиях. Обновлено 03:54 Предварительно было пять взрывов, "прилеты" в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском, сообщил мэр города Игорь Терехов. Напомним, ранее президент Украины Зеленский поручил главнокомандующему Залужному рассмотреть возможность усиления противовоздушной обороны Харьковской области. Ночью 9 августа россияне обстреляли два района Харькова. В результате атак была повреждена электроопора и трамвайные рельсы. Утром 11 августа был прилет во двор жилого дома в центре Харькова. Ранее харьковские стражи порядка назвали количество погибших гражданских от обстрелов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram